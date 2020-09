Tanguy Lefebvre est de retour pour une compilation de chansons de Blues sur le thème du cinéma .



- Skip James (Bande Originale du film O Brother) : Hard Time Killing Floor Blues

- John Mayall : The Death Of J.B. Lenoir

- J.B. Lenoir : Alabama Blues

- Roll Jordan Roll : Topsy Chapman

- Alison Krauss : I'Ll Fly Away