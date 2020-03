Suite de l'entrevue du Bluesman Français Paul Personne, actuellement en tournée et qui sera en concert le Samedi 21 Mars à la Rodia de Besançon et le Dimanche 22 à la Vapeur de Dijon. (Concerts maintenus, nombres de places limitées et inférieures à 1 000 personnes)

Il nous présente son dernier album "Funambule (ou Tentative de survie en milieu hostile)" ainsi sa tournée.