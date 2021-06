Bons plans de l'été à Metz : l'apéro concert privé en bateau solaire !

Les APÉRO SOLARO CONCERTS sont Privés mais ouverts à tous : réservez vite ! ( jauge entre 8 et 10 personnes).

Du 1er juillet au 16 septembre 2021 : Tous les jeudis de 19h à 21h

APÉRO SOLARO CONCERTS Quai Des Régates Metz, 27 Euros Organisé par Francofoly. Une balade de 2h pour découvrir Metz au fil de l eau à bord du bateau solaire le Solis, un concert acoustique en toute intimité et convivialité et un apéro agrémenté d'un excellent vin de Moselle (possibilité d'amener à votre convenance d'autres mets et boissons additionnels)

Juillet -1 Louise-Ellie (voir le clip : « Là où commence l’oubli » ) -8 Atout coeur -15 Greg Amen -22 audrey Guita -29 Zuff (voir le titre : "The Player" à https://www.reverbnation.com/zuff)

Août -5 Rémi Castaneda -12 Oly Sancho ( voir le clip : « Mikaela » ) -19 Vanessa -26 Alice Arthur (Voir le clip :« La Vague »)

Septembre -2 Lila -9 Karine -16 Lezi Bri

Infos Asso Francofoly : https://www.facebook.com/francofoly ou tel 07 71 75 72 94

Les visites et autres événements en bateau solaire Par Robi Yakuzzo

2 Bateaux : Le SOLIS Bateau solaire (de Metz à Ars), et sa nouvelle aquisition pour les Plus grandes distances : « BANDIERA »,bateau italien tout en bois

Informations: 07 71 75 72 94 / 07 50 50 95 13

https://www.facebook.com/metzbateausolaire https://www.metz-bateau-solaire.com