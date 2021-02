Boris Cyrulnik - Des âmes et des saisons

Boris Cyrulnik vient nous présenter son dernier livre "Des âmes et des saisons. Psycho-écologie" paru chez odile Jacob.

Un livre d’une richesse exceptionnelle, conjuguant tout le savoir le plus récent de l’éthologie, de la préhistoire, des neurosciences.

Une méditation profonde sur la condition humaine et sur l’avenir de nos sociétés.