Bruno Helstroffer, théorbicien de la musique baroque au church jazz.

Bienvenue à vous, bravo et merci Bruno Helstroffer, guitariste classique puis électrique devenu théorbiste. Son instrument c'est le théorbe, une sorte de grand luth créé en italie en à la fin du XVIe siècle. Le répertoire est celui de la musique baroque mais il peut être bien plus large, s'ouvrant avec des musiciens comme Bruno Helstroffer au jazz et à la chanson. Un rencontre enregistrée à l'abbaye d'Etival dans les Vosges, au Festival des Abbayes en Lorraine organisé chaque été dans les abbayes vosgiennes.