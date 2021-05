C'est proche de chez vous !

La 26ème édition du Festival Rio Loco s’invite à Toulouse du 13 au 20 juin. Etendue sur 8 jours au lieu des 4 habituels, la Prairie des Filtres vibrera sous le signe des cultures et musiques d’Afrique.

festivals/rio-loco.com



Porté par l’association Avancez Culturel, le festival littéraire Enfin livre est de retour à Cazères en 2021 ! Cette nouvelle édition se déroule du mercredi 2 au dimanche 6 juin et proposera de nombreux rendez-vous autour du livre, bien sûr, mais pas seulement !

facebook.com/enfinlivre



À partir du 6 mai, et jusqu’au 12 septembre venez plonger dans les photographies de Laurent Ballesta sur le parvis de l’Hôtel de Région ! En partenariat avec Andromède Océanologie, la Région Occitanie organise une exposition photographique baptisée Planète Méditerranée issue du livre éponyme qui retrace 20 années d’exploration sous-marine du photographe naturaliste originaire de Montpellier.