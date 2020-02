C'est une comédie,"Mine de rien" !

Mine de rien » est une comédie drôle, parfois dramatique et touchante qui sort au cinéma le 26 février 2020. Deux chômeurs de longue durée décident de construire un parc d'attraction « artisanal » sur une ancienne mine de charbon désaffectée. Rencontre avec le réalisateur Mathias Mlekuz, comédien qui signe son premier film et deux des comédiens Marianne Garcia, déjà vue dans Discount et Arnaud Ducret.