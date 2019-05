Ça Discute en mai 2019

Et ce mois, focus sur l'exposition "Jean-Marc Rochette, artiste au sommet" au Musée de l'Ancien Évêché et sur le Grand Rassemblement #5 organisé par le CCN2 les 15 et 16 juin.

Une émissionpréparée et animée par Emmanuelle Bibard, avec la complicité de Jean Avezou, Philippe GONNET et Aurélien Martinez