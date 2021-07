Cannes (re)fait le show

Les flashs des photographes sont de retour. Les poses sur le tapis rouge du Palais des Festivals aussi. Pas de doute, la montée des marches, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Le Festival de Cannes a lancé ce 6 juillet sa 74ème édition. Le tout à une date bien particulière, il faut l'admettre et avec plusieurs défis à relever: celui de la gestion de la fréquentation d'abord, dans une ville qui attire l'été de nombreux touristes et celui de la crise sanitaire alors que le variant Delta explose dans les Alpes-Maritimes. 8 cas sur 10 détectés sont issus de cette souche.

Sophie Mouysset, directrice de cabinet adjointe du maire de Cannes se veut rassurante sur la gestion de la pandémie. Pour ce qui est de l'accueil des 22 000 accrédités, pas de problème, "on a la capacité de s'adapter" affirme t-elle. "La jauge est pleine, vous serez masqués, gel hydroalcoolique partout" insiste Sophie Mouysset qui rappelle que "le Palais des Festivals accueille toujours le vaccinodrome" et que le maire de Cannes "fait un point tous les matins".

Que pensent les habitants du retour du festival ? Reportage dans les rues du centre-ville:

Qui sont ces gens qui travaillent sur le festival ? Partez à la découverte de la famille du Palais des Festivals:

Ni en coulisses, ni sous les flashs, le public de Cannes essaye d'apercevoir les stars. Sur la Croisette quelques phrases et des techniques dans le public pour appercevoir des stars. "Je fais toutes les photos et ensuite on verra qui est-ce sur le site de Paris Match", "Elle est là Mylène ?" (Mylène Farmer, membre du jury de cette 74ème édition). Et puis il y a Jo. Souriant retraité qui a son escabeau sur le terre plein central de la Croisette qui délimite habituellement les deux voix de circulation. Il s'est installé pour les 11 soirées et ne va louper aucune montée de marche comme il le fait depuis... 35 ans.

24 films sont en compétition lors de ce 74ème Festival de Cannes qui se terminera le 17 juillet 2021.