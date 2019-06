Capitaine Alexandre - Lundi

Né en 1976 à Douala au Cameroun, Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine

Alexandre est le fils d’une professeure de lettres et de philosophie et d’un

homme de culture, fonctionnaire et mécène. Il arrive en France à l'âge de

17ans ; Journaliste et poète slameur, il suit les traces des auteurs

humanistes, Aimé Césaire et René Char. Sa poésie chante les possibles, le

don de soi et le sens de la révolte contre toutes les injustices, la quête de

l’humain, , le refus de vivre les bras croisés. Il est lauréat du Prix Paul

Verlaine de l'Académie française en 2015 et a été fait Chevalier de l’Ordre

National du Mérite le 2 mai 2017 . Ecoutons « Plein soleil ».