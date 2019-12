Caroline Emmet-Bourgois petite fille d’Irving Berlin

Caroline Emmet-Bourgois est la petite fille de l'un des plus célèbres compositeurs américains du XXème siècle : Irving Berlin qui signa le célèbre White Christmas mais aussi Cheek to cheek et God bless America, l'autre hymne américain. Elle nous parle de son grand-père né dans l'empire russe et décédé à New-york en 1989 à l'âge de 101 ans.