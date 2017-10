Carrefour des images - 19 octobre 2017 à 18:30 Didier Henri

Didier Henri, directeur du studio d’Angoulême Blue Spirit, qui met à l’honneur le cinéma d’animation, autour du film plusieurs fois primés Ma Vie de Courgette ou encore de la célèbre série Les Mystérieuses Cités d’Or...

Didier Henri est né en Bretagne dans les Cotes d’Armor en 1966. Après des études d’arts graphiques, c’est par le biais de la formation continue qu’il découvre l’univers de l’animation. Il va apprendre et se former à toutes les étapes de fabrication d’un dessin animé dans plusieurs studios français, en collaborant à de nombreuses séries télé et longs métrages comme chef compositing et assistant réalisateur.

Il s’installe en Charente et participe à la formation d’étudiants dans les premières années de l’école des métiers du cinéma d’animation (EMCA) tout en continuant une activité professionnelle dans les studios du pôle image.

En 2002, sa rencontre avec Eric Jacquot, PDG de Teva puis de Blue Spirt est déterminante : il prend la direction du studio d’animation d’Angoulême avec le succès que l’on connaît sur les différentes séries et long métrages fabriquées par Blue Spirit Studio depuis plus d’une quinzaine d’année.