Carrefour des images - 28 septembre 2017 à 18:30 Claire Wendling

Originaire de Montpellier mais angoumoisine d’adoption, Claire se destinait à la biologie. Malgré sa passion pour les poissons exotiques, elle se découvre à 17 ans une vocation de dessinatrice qui la conduit tout naturellement à l’école des Beaux-Arts d’Angoulême.

Claire Wendling est en troisième année lorsqu’elle remporte l’Alph-Art Avenir au Festival d’Angoulême 1989. Guy Delcourt remarque son travail à l’occasion d’une visite dans cette école spécialisée dans la bande dessinée... Naîtront alors Les Enfants du Nil, un recueil d’histoires courtes réalisées par les élèves des Beaux-Arts. Elle y collabore avec Carmina et Vittorio.

Elle participe ensuite au collectif Entre Chats, dirigé par Frank. En novembre 1990, paraît Théo, premier volet de la série Les Lumières de l’Amalou. Pour Wendling et son scénariste Gibelin, le succès est immédiat... Angoulême 1991 les récompense avec le Prix de la Presse. Tout en poursuivant sa série, elle collabore au journal Schtroumpf où elle crée le personnage de Garance, une petite fille très romantique, réalise plusieurs couvertures pour le magazine Player One qui lui fait gagner à Angoulême 1992 le Prix du Meilleur Jeune Illustrateur. Après sa série, Claire a travaillé aux États-Unis sur le dessin animé Excalibur (Warner) en 1998. Avec son recueil de croquis, Desk (éditions Delcourt) et Drawers (éditions du Cycliste), Claire a démontré encore une fois l’étendue de son talent. Elle a également travaillé pour la conception graphique du jeu Alone in the Dark IV. En 2016, Claire Wendling n’a pas été oubliée par la communauté de la bande dessinée à l’occasion du 43ème Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, l’artiste était candidate pour le grand prix en compagnie d’Hermann (le Lauréat du prix) et Alan Moore.

Aujourd’hui, Claire est sollicitée de temps en temps par Disney (character Design) mais publie exclusivement des Artbook pour des éditeurs américains.