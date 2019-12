Carte Postale du Portugal, le spectacle musical

"Carte Postale du Portugal", c’est un hommage à l’immigration, aux traditions, à la culture et tout simplement, un hommage à l’humain et au Portugal. Un spectacle signé et produit par Pédro Alves, la voix portugaise de France, tête d’affiche du célèbre spectacle musical " Les Dix Commandements".Il sera porté par un groupe de 6 musiciens, d'une équipe de 19 personnes et partage la scène avec Mara Pedro - la princesse du fado - qui à 20 ans a déjà un Internacional Portuguese MUSIC AWARDS ainsi la star aux multiples succès Linda de Suza.

Le 11 Janvier au Zénith de Dijon