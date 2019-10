Véritable pépite d'humanité et de joie, le documentaire "Jericó - L'envol infini des jours" est récemment sorti en DVD. Réalisé par Catalina Mesa, il nous fait vivre au rythme d'un petit village coloré de Colombie. On suit le quotidien de plusieurs de ses habitantes, d'âges et de milieux sociaux différents, des femmes qui partagent leurs joies mais aussi leurs peines. Un film qui offre un tout autre visage de la Colombie que celui présenté généralement dans les médias.