Cavema - The smile

"The Smile" et ses quatre chanteurs-comédiens du CAV&MA : Morgane Heyse, Pierre Derhet, Julie Vercauteren et kamil Ben Hsaïn Lachiri, ont occupé leur confinement en jouant les comédiens-chanteurs dans la web-série opéra "The smile", réalisée et scénarisée par le pianiste Stéphane Orlando.



Tournée dans le Théâtre de Namur au printemps, elle a permis à ces jeunes artistes lyriques d’entraîner leur instrument et de se confronter à la caméra, dans le magnifique décor du Théâtre namurois.