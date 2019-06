Cette semaine : "Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini !"



- CULTURE DE SENS

"Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini", création radio de Martin Ferron, inspirée de Contes et légendes de Tunisie (Boubaker Ayadi) et d’un célèbre joueur de baseball !



- REMUSICALISER LE MONDE

"Envole-toi", une chanson de Martin Ferron, interprétée par Patrick Olafson



- PEU DE GENS EN PARLENT

"La protection et la restauration des environnements nocturnes : pourquoi c’est si important pour nos santés et la pérennité du Monde"



- INITIATIVE INSPIRANTE

Espoir en Haïti, le Jardin Botanique des Cayes, un lieu de recherche sur les plantes médicinales et l’horticulture. Une chronique de Soucaneau Gabriel (Haïti)



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation