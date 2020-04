Ce que nous apprend l'archéologie du confinement

Une "archéologie du confinement" ?

C’est l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) qui utilise le terme dans l’un des derniers numéros de sa lettre d’informations hebdomadaire. L’établissement public dresse en particulier le bilan d’un chantier de fouilles dans une carrière de Fleury-sur-Orne, une petite commune en périphérie de Caen, dans le Calvados.

En juin et juillet 1944, cette carrière a en effet servi de refuge à plusieurs centaines de civils qui avaient fuit Caen, cible de terribles bombardements alliés pour couper la retraite de l’armée allemande et empêcher l’accès au front normand de leurs divisions blindées - Caen, mais aussi Brest, Lorient, Le Havre ou Saint-Lô, dont il ne restera que des champs de ruines, avec son triste cortège de victimes civils et de sans-abris.

À Fleury-sur-Orne, ce sont des brasseurs et résistants, les frères Saingt, avertis de l’imminence du débarquement allié, qui avaient mis leurs entrepôts souterrains de deux hectares, dans d’anciennes carrières, à la disposition des sans-abri. Près d’un millier de Caennais y ont trouvé refuge pendant six semaines, vivant, comme vous pouvez l’imaginer, dans des conditions rudimentaires.



Pourquoi des archéologues s’y sont-ils intéressés ?

La carrière des frères Saingt n’a pas été la seule à servir de refuge aux Caennais, mais elle est la seule à s’être refermée sur son état de 1944, alors que toutes les autres carrières des alentours retrouvaient de nouveaux usages. Elle n’a été redécouverte que dans les années 1990, par un spéléologue et un historien, dont les recherches portaient sur les civils normands pendant la guerre.

Mais c’est en 2015 qu’une équipe d’archéologues a décidé d’appliquer à la carrière, dont l’existence n’a heureusement jamais été ébruitée, les méthodes de fouilles utilisées dans les grottes préhistoriques : un quadrillage systématique, la collecte de tous les vestiges et objets abandonnés sur place et recouverts par la poussière, et la numérisation du site.



Des traces d'une vie confinée

Les résultats ne sont pas spectaculaires, bien sûr : des chaussures, des bijoux, des peignes, des bouteilles, des gramophones et des disques cassés, des jouets et des boîtes à musique. Les archéologues ont aussi pu reconstituer l’organisation de ce confinement, avec une cuisine collective, des espaces délimités pour les familles, des piquets pour tenir des étagères, tendre des draps et s’assurer d’un peu d’intimité...

Les archéologues ont aussi fait revenir dans les lieux une vieille dame, Yvette, qui y a vécu ces six semaines de confinement quand elle avait 11 ans, pour qu’elle leur livre ses souvenirs. Tout cela devrait rejoindre le Mémorial de Caen, où sont conservées les archives de la bataille de Normandie.

Il n’est pas question évidemment de comparer le confinement que nous vivons aujourd’hui, avec celui qu’ont enduré des civils qui avaient tout perdu dans les bombardements. Mais, l’archéologie nous amène à un certain degré de proximité avec des vies quotidiennes qu’elle fait palpiter à travers le temps, qu’elles nous arrivent du paléolithique ou du siècle dernier. Des bouffées d’autrefois, des lucarnes sur jadis, qui nous aident à mettre à leur juste place les drames du moment.