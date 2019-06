Ce Week-end des 8 et 9 Juin 2019 : Venez fêter l’U4

Muriel Pelosato, responsable culture et patrimoine pour la communauté d'agglomération du Val de de Fensch, nous présente les fêtes de l’U4 (parc du haut-fourneau U4 à Uckange).



Pause musicale choisie par Muriel : Muse - Something Human (Acoustic Version)

Les Rdv

-- Samedi 8 juin 2019 de 14h à 00h et Dimanche 9 juin de 14h00 à 18h30

Les Fêtes de l'U4

Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces

57270 Uckange - Tél : 03 82 57 37 37

Visites Guidées du Parc Haut-Fourneau à 14h15, 16h30 et 21h00 : avec les guides de l'association MECILOR . le samedi soir , découvrez de la mise en lumière artistique « Tous Les Soleils » de Claude Lévêque.

-à 18h30 samedi (Uniquement) Concert Spectacle de rue & cabaret - > CIE FATRAS - A l’Epreuve des Pavés ! - Tout public à partir de 12 ans

Retrouvez les détails des spectacles et compagnies à http://hf-u4.com/fr/saison-culturelle/saison-2019/212

Au menu : - Magie poétique - Manège -(Incognito) Clown

(Solo de) cirque –Déambulation pictorale - Déambulation musicale sur échasses …



Samedi 15 juin 2019à partir de 19h

Concert (19h)et visite(21h) : CHANSON FRANÇAISE, JAZZ MANOUCHE, ROCK « KARPATT » Tarif spécial : 5€

KARPATT https://www.facebook.com/karpatt/

Plus d’informations et de détails et d’autres idées sorties spectacles à www.melting-actu.com