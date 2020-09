Ce week end profitons des Journées Européennes du Patrimoine !

Chronique expo

On l’avait promis, nous y voilà, Colette Dasse Hartaut nous fait prendre de la hauteur direction le Musée Dauphinois et son exposition consacrée aux refuges alpins ! Une exposition qui parlera aux plus randonneurs d’entre nous !



Cette semaine, petite entorse au règlement, le bon plan n’est pas vraaaiment culturel, mais on vous fait découvrir un nouveau média positif et local qui parlera notamment d’art et d’expositions (oui c’est tiré par les cheveux mais on avait très envie de vous en parler).

Il s’appelle Confidens.

Vous pouvez découvrir l’entretien complet réalisé avec son fondateur Hubert Saint Olive juste ici:

Les journées du patrimoine débutent demain, pour en parler notre grand invité est Patrick Curtaud, vice président du département en charge de la culture. Il nous explique comment se déroulera cette édition forcément bien particulière !



On termine en musique avec un concert double qui a lieu ce soir du côté de la Guinguette Électrique: H Burnes et This is The Kit ! Extrait !