Ceci n'est pas la nouvelle saison du théâtre de Villefranche

"Ceci n’est pas un pain". Voilà ce que l’on peut lire sur les affiches, les plaquettes et tous les visuels de la nouvelle saison du théâtre de Villefranche. Une saison pétrie par Alain Moreau et son équipe avec un goût qui mêle les arômes du cirque, de la danse, de la musique, de l’humour et du théâtre. Mais pourquoi cette idée ? "L'explication est double" souligne Alain Moreau "c'est d'abord pour dire l'amour, l'humour, l'irrévérence et la liberté de l'art. Et c'est pour dire aussi que je suis fils de boulanger. C'est une façon de partir avec un clin d'oeil à mon papa. Et pour moi c'est l'éloge de la simplicté, du travail bien fait et du partage".

Cette saison, c'est la dernière d'Alain Moreau qui a choisi de quitter la direction du théâtre en janvier 2018. "C'est un acte de sagesse" nous explique t-il. "C'est quand tout va bien [...] qu'il faut laisser la maison à quelqu'un d'autre" souligne Alain Moreau qui laissera un théâtre riche de 40 000 spectateurs dont 3600 abonnements la saison passée. "Mais le mot retraite ne me ressemble pas trop ! " s'empresse-t-il d'ajouter "et je continuerai de vivre dans cette belle ville de Villefranche".