Cécile Brégeart, architecte à Tours

Cécile Bregeard est architecte diplômée de l'ENSA de Paris-Val de Seine. Arrivée à Tours en 2013, elle a fondé l'année suivante l'atelier BL, et s'est spécialisée dans les questions d'accessibilité et d'adaptation de l'architecture aux handicaps. Convaincue de la nécessité de la mise en situation de l'architecte, Cécile Bregeard a passé trois semaines en fauteuil roulant en 2018 à travers les rues de la ville. Elle évoque dans cette émission sa conception de son métier et de son avenir.