Cécile Garcia, architecte et co-gérante de l'atelier d'architecture Bourlois

Cécile Garcia est architecte et co-gérante de l'atelier d'architecture Bourlois, établi à Chambray-lès-Tours. Diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, elle revient avec nous sur les enjeux de l'architecture à notre époque et sur la manière dont la profession peut continuer à répondre aux évolutions de la société. Cécile Garcia évoque également les caractéristiques du paysage tourangeau et les conditions de création de formes architecturales contemporaines.