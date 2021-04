Centre Val de Loire: des auditions pour un orchestre régional

Former un orchestre régional avec une centaine de jeunes de 6 à 17 ans : c'est le projet des "Petites Mains Symphoniques". L'association a déjà monté des orchestres au niveau national et elle veut désormais en créer un par région. Et ça commence par le Centre-Val de Loire, puisque le porteur du projet est un musicien originaire de Tours, Eric Du Faÿ porteur du projet et fondateur de l'association.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pas besoin d'être un virtuose pour participer : l'orchestre est ouvert à tous, peu importe le niveau de pratique et le style de musique.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L’épreuve de l’audition 2020-2021 se fera uniquement sur présentation d’une vidéo.