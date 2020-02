Certains l'aiment jazz n°10

Lyle Mays a disparu le 10 février dernier. Nos amis de la radio Balistiq Jérôme Reignoux et Benoit Tissier ont décidé de rendre hommage à ce pianiste clavieriste, bien connu par les amteurs de jazz et surtout de fusion. Il a été longtemps le compagnon de route de Pat Metheny, le guitariste, et, pendant toute la décennie 80 faisait parti du Metheny Group. Un groupe qui, à l'époque, remplissait des stades...