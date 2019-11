À ceux qui se sentent visés

L’équivalent du français « Qui se sent morveux, qu’il se mouche ». On le dit quand on a prononcé des paroles sans nommer personne, mais que quelqu’un s’est senti visé (avec raison) et semble réagir.

Si le chien aboie quand on a jeté une pierre, c’est que le projectile l’a atteint. De même celui qui proteste violemment contre une critique ou une accusation qui, certes, le concerne, mais qu’on ne lui a pas expressément adressée.