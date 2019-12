Changement climatique : attention, danger!

À quelques jours de la journée mondiale du climat, le 8 décembre, et alors que s’est ouverte à Madrid la COP25, beaucoup, à commencer par l’ONU tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences du réchauffement climatique. À l’exemple de son secrétaire général Antonio Guterres : "Le point de non-retour n’est plus loin à l’horizon, il est en vue et se rapproche de nous à toute vitesse", a-t-il martelé.

Si nous sommes quasiment tous d’accord sur ce constat d’urgence, nous sommes peu enclins à agir pour changer concrètement nos façons de vivre. En témoigne l’objectif de l’accord de Paris qui devient de plus en plus un vœu pieux. Il préconisait de limiter le réchauffement à 1,5 °C, soit une réduction réduire des émissions de CO2 de 7,6 % par an. Nous en sommes loin. Est-ce que nous devons dès lors nous résoudre à une catastrophe programmée à moyen terme ou est-il encore temps d’agir ?