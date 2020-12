Changer de regard sur les détenus : un visiteur de prison témoigne

Au programme :



- Et si on préparait une « Boîte de Noël », une initiative qui fait le buzz au profit des plus démunis ?



- Reportage en entreprise sur le bien-être au travail, avec l’entreprise Sorema.



- Rencontre avec Jean-Marie Delafuys, visiteur de prisonniers depuis 14 ans. Un témoignage profond sur un engagement qui mérite d’être mis en lumière !