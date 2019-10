Après une longue et belle vie de Bohème, Charles Aznavour nous quittait le 1er octobre 2018 - Daniel Pelot rend hommage à ce légendaire artiste franco-arménien à travers 8 de ses titres connus et un peu moins :

Je danse avec l'amour, en duo avec Mayna Andrade

Ave Maria

Mon émouvant amour

Une vie d'amour

La salle et la terrasse

Emmenez moi

Désormais