Charles Hervé Gruyer , l'écoculture pour un nouveau rapport à la nature

Charles Hervé Gruyer est avec son épouse Perrine , le fondateur de la Ferme du Bec Hellouin en Normandie . En quelques années cette ferme est devenue une réference en matière de permaculture. Pour partager le fruit de leurs connaissances et recherches Perrine et Charles Hervé Gruyer viennent de publier un ouvrage en 3 tômes: Vivre avec la Terre" aux éditions Actes Sud .



Charles Hervé Gruyer nous présente ce monumental travail pour tout ceux qui veulent vivre autrement avec la terre et inventer une agriculture respectueuse de l'environnement