Charles Juliet, le journal d'une vie

Cette semaine, Thierry Lyonnet reçoit le grand écrivain Charles Juliet, qui, depuis 64 ans, écrit avec rigueur le journal de sa vie. Il publie aujourd'hui le dixième tome de ses journaux, "Le jour baisse" aux éditions P.O.L.

Pourquoi tenir un journal ?

Depuis 1927, Charles Juliet, poète, écrivain et biographe, a écrit dix journaux retraçant les joies et les peines de sa vie quotidienne. Pour lui, qui a tout abandonné pour écrire, c'était une nécessité vitale. "J'ai eu cette nécessité intérieure d'écrire un journal, j'avais besoin, pour penser en pleine lucidité alors que j'étais en pleine confusion , de mettre noir sur blanc ce que je ruminais" explique-t-il.

Écrire un journal est une autre démarche qu'écrire un livre. Pour l'écrivain âgé de 86 ans aujourd'hui, ce style d'écriture force à la "sincérité", à "l'authenticité". Loin d'être narcissique, l'écrivain cherche, via cet exercice, à "déraciner ce moi qui ne cesse d'apparaître" afin d'atteindre "le plus singulier de soi-même".

"C'est dans la mesure où on descend en soi pour rejoindre le plus essentiel de nous-même qu'on rejoint aussi l'universel"



Une démarche presque mystique

Cette recherche d'essentiel si présente dans la démarche de Charles Juliet résonne presque de manière mystique. Il s'est toujours senti proche de figures mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix qu'il a lus avec intérêt.

"J'ose dire que je me sentais très proche de toutes ces personnes, non pas que je puisse vraiment vouloir me mettre sur le même plan qu'elles mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par cette démarche pour dépasser mes propres limitations et m'élever."

Cette démarche de rédaction n'est pas uniquement une recherche de soi. Les journaux de Charles Juliet montrent à quel point l'écriture, même si elle est personnelle, peut amener à la rencontre et toucher l'humanité de chacun.



"Il y a maintenant au fond de moi un socle de sérénité et de joie, à quoi je ne pouvais même pas aspirer quand j'étais dans ces grandes difficultés."