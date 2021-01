Charles Tordjman - De la culture en temps de crise (rediffusion)

La crise sanitaire actuelle impacte fortement et à grande échelle les différents secteurs du spectacle vivant...

Dramaturge, auteur et metteur en scène de théâtre, Charles Tordjman a notamment dirigé le Centre Dramatique National de Nancy-Lorraine, et le Théâtre de la Manufacture. Il a connu plusieurs crises du théâtre depuis les années 60 et nous livre aujourd'hui son regard éclairé, voire aiguisé, sur la gestion de la crise sanitaire par le pouvoir en place et l'avenir du spectacle.