Charles Wright, chemin faisant dans le Massif central...avec Dieu et les vaches

Alors qu'il a été conseiller d'un ministre et d'un sénateur, Charles Wright a fait le choix de traverser à pied et sans un sous, le Massif Central . 700 km de Limoge à l'Abbaye Notre Dame des Neiges. Fragilité, Confiance, hospitalité ou refus d'hospitalité...c'est cette expérience de "Clochard céleste" que Charles Wright raconte dans son livre : "Le chemin des estives" aux éditions Flamarion et sur RCF au micro de Thierry Lyonnet dans ce nouveau numéro de Visages