Charles Wright: "être chrétien, c'est attiser chez les autres ce qui fait leur humanité"

Diplôme de science po, conseillé de ministres et sénateurs, c'est une voie royale qui se dessinait pour Charles Wright. Pourtant, c'est un Seigneur bien spécial qui va lui faire changer de chemin et se perdre dans les vallées du Massif Central : le Christ. L'apprenti jésuite, converti tardivement, a vécu une épopée pédestre et modeste qu'il décrit au micro de Thierry Lyonnet. Sans le sou, vivant de mendicité, il a parcouru 700 kilomètres entre Limoges et l'abbaye Notre Dames des Neiges. Une bible en poche et la providence sur les épaules, il retrace une expérience humaine et spirituelle hors du commun dans son livre "Le chemin des estives" publié aux éditions Flammarion.

PArtir

Partir à l'aventure sur les chemins de traverses, Charles Wright aime cela. Il en a déjà fait l'expérience dans un contexte un peu différent. À 14 ans, le parisien a déjà l'âme aventureuse, il fugue avec un ami et part retrouver son amour de vacances, sa correspondante allemande. Depuis lors l'apprenti jésuite au tempérament vagabond s'identifie comme un "gyrovague" à qui ses parents, longtemps expatriés en Egypte, en Angola et à Singapour, ont transmis "la dromomanie", cette pathologie du départ. "J'ai passé ma vie à partir" raconte Charles Wright . Saint Benoît appelait les gyrovagues, les moines itinérants, passant de monastère en monastère en n'étant rattaché à aucun. Une vie de vagabondage faite pour Charles Wright.

Découvrir le visage du christ

Après avoir noirci son CV de compétences et expériences professionnelles notamment au service de la République. Il a été plume pour différents hommes politiques pendant longtemps. Une période de 10 ans où il a l'impression de ne pas être comblé. "Je vivais une sorte d'ennui, comme une pénurie d'être, le sentiment de ne pas être comblé, une insatisfaction de fond donc je me suis mis à chercher" se souvient l'apprenti jésuite.

Charles Wright ose ouvrir l'Évangile à 30 ans et laisse le message de la Bonne Nouvelle exploser dans toute sa vie. Pourtant, il n'aime pas qu'on parle de conversion. "Je n'aime pas ce mot, il est un peu galvaudé et il suggère un retournement spectaculaire avec une sorte de vision d'un Dieu qui se tiendrait en embuscade et qui viendrait un peu au hasard tirer une flèche et je ne crois pas que ça marche comme ça" explique le compagnon jésuite. Il préfère au mot conversion, "la percée" ou "la trouée". "J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui éclaté de mes limites, j'ai découvert qu'il y avait une partie de moi que je ne connaissais pas qui est la partie intérieure, qu'il y avait une immensité en moi que je n'avais explorée" témoigne-t-il.

"J'ai reçu le Christ et j'ai choisi de consentir à cet héritage et de l'approfondir"

LA joie de la diversité

À 37 ans, il entre au noviciat chez les jésuites qu'il aime pour leur réalisme. Avec eux, il comprend l'importance du savoir faire prôné par Saint Ignace, et non pas d'un savoir uniquement cérébral. Suivant les recommandations du fondateur de la compagnie de Jésus, Charles Wright part sur les chemins faire l'expérience du "moi-mendiant", du pèlerinage. Il part un mois avec un autre novice pour marcher 700 kms dans le Massif Central, sans argent et vivant de la providence. Il est marqué par la diversité sociale qu'il croise.

"L''expérience principale de ce voyage c'est de voir l'humanité dans ce qu'elle a de plus grand, dans ce qu'elle a de plus beau, dans ce qu'elle a de plus divin peut-être, qui est justement cette hospitalité" se souvient-il.

Charles Wright raconte cette itinérance entre Angoulême et l'Abbaye Notre Dame des neiges dans son livre "Le chemin des estives" publié aux éditions Flammarion.

"C'est peut être ça être chrétien, c'est être un sourcier. C'est à dire, attiser chez les autres ce qui fait leur humanité."