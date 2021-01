CHARLOT, compositeur

Des multiples talents reconnus à Charlie Chaplin, celui concernant la musique est peut-être le moins évoqué.

sa passion pour la musique se développa très tôt et, doté d'une oreille sûre, il appris seul dans un premier temps le violon, le piano et le violoncelle.

Plus tard, c'est de manière intensive qu'il pratique le violon plusieurs heures par jour et reçoit des leçons du chef d'orchestre du théâtre. Ses ambitions l'ont conduit à envisager une carrière de soliste, mais voyant qu'il ne pouvait viser à l'excellence, il abandonna.