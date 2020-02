Chat de salon, le 3e et nouvel album du canadien Frederick Doiro

Ayant grandi dans la vallée de la Matapédia, à la frontière du Québec et de l'Acadie, Frédérick Doiron est un auteur-compositeur-interprète passionné de la musique peu importe le style.

C’est à l’aube de ses 40 ans que Frédérick Doiron Lance son troisième album ‘’Chat de Salon’’.

Artiste authentique, chaleureux et charismatique , il nous offre des chansons qui ont beaucoup à dire autant de par la profondeur des textes que de par la richesse de ses mélodies et arrangements musicaux.