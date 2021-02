Chef bureau Marine Maître principal Julien

La marine nationale recrute de plus en plus et pourtant, depuis un an, difficile de faire rayonner la marine en région.

Durant tout le mois de février, une campagne de communication est lancée pour faire connaître les 4000 postes, parmi 50 métier, à pourvoir

Des opportunités sont à saisir comme l'explique le chef de bureau Marine, le Maitre principal Julien au micro de Marine Perresse.

Sachez que Montluçon, après avoir signé un partenariat avec la marine nationale en 2018 en devenant marraine de la frégate multi mission Auvergne a embarqué deux classes de défense et sécurité globale avec les lycées ste Louise de Marillac et Paul Constant. La rentrée de septembre se veut pleine d'espoir en créant une préparation militaire Marine pour les 16-20 ans du bassin de Montluçon voire les départements voisins.

Renseignements au CIRFA marine à Clermont Ferrand ou sur êtremarin.fr