Fil rouge : Chercher Merveilles ...



REMUSICALISER LE MONDE (Martin Ferron) :

"Merveilles dans la caverne" (...)



PEU DE GENS EN PARLENT :

Mettre en lumière la non-voyance (et ses merveilles !) :

Robert Brochet, humoriste aveugle (...)



MUSIQUE :

Chercher merveille dans la rencontre : "Makusham Montréal" une musique née de la rencontre entre un algonquin du Québec et un DJ klezmer (...)



BESOIN D’AILLEURS :

Chercher merveille dans la culture : des griots congolais utilisent la musique, la parole et l’invisible pour allumer des feux (par Patrick Kahondwa, Congo) (...)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation