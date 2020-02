Chez Maurice Genevoix entre Loire et Sologne

La forêt, les bois , toute la nature, les bêtes et les hommes qui vivent ensemble si proches les uns des autres qu’ils forment une communauté, comme le jardinier en son jardin, ici la vie sauvage, la faune, la flore tout est régulé, observé, et en grande part, maitrisé. Même l’eau, les étangs, les pièces d’eau, conçues pour nourrir ou pour faire beau dans un parc à l’anglaise d’un château en brique Napoléon III, avec toujours quelques canards qui cancanent et quelques belles carpes venant quêter de quoi manger.