Chimie et cuisine sont au programme de la première émission de l’année. Pour débuter cette nouvelle année l’équipe de Cultur’L vous propose d’expérimenter et de voyager en investissant votre cuisine. Bernard débute un nouveau feuilleton musical, et bien sûr la fin de l’émission est consacrée aux coups de coeur. Soyez à l’écoute dès 11h !