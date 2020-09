Choeur de la Maitrise Notre Dame

Vous aimez chanté, et vous rêvez de participer à un grand projet, un Chœur d'enfants et de Jeune est lancé à partir de cette rentrée, avec des répétitions hebdomadaires. Deux lieux sont proposés l'un à Bois de Cené et l'autre à la Roche sur Yon plus d'explication avec Elisabeth Wales et le Père Guillet.