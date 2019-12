Christian Bobin, l'esprit de Noël

Noël est pour beaucoup vécue comme une fête pleine d'ambivalence, de douceur, mais aussi de frénésie, de joie et de solitude exacerbée, de discrétion et de tapage. Pour Christian Bobin, un événement digne de ce nom est assez rare dans une vie et c'est très difficile d'en parler. Noël c'est aussi une fête que la société nous intime en quelque sorte de fêter. Or, "il faut percer beaucoup d'épaisseur pour que l'humain en nous se réveille".



Noël, seuls les enfants savent en parler

La passion infinie de l'attente

"Noël est une période très singulière, attachante et passionnante à voir." Pour Christian Bobin, seuls les enfants savent en parler. "Le meilleur de ce temps-là est consacré à quelque chose de plus léger q'un simple flocon de neige, quelque chose qui est presque invisible, qui est très faible, et qui suppose une passion infinie de l'attente." Or les enfants ont, comme il l'appelle, "la passion infinie de l'attente". Pour lui, l'enfance est "l'attente des portes du paradis", sans doute la plus belle des espérances.

effacer les déceptions de la vie

Le poète Christian Bobin se souvient des soirs de Noël où quand il était enfant, ses parents le réveillaient pour le conduire au pied du sapin. Pour lui, Noël est comme une brèche ouverte dans le temps. "Quelque chose se passe qui semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie. C'est comme si on attendait quelque chose, quoi je ne sais pas exactement, mais ce que l'on attend là, c'est ce que l'on attend toute la vie."

Émission d'archive diffusée en décembre 2014