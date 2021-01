Christian Estrosi veut reprendre la vie culturelle le 15 septembre à Nice

La culture... cet élément essentiel pour beaucoup. "Un être vous manque et tout est dépeuplé" dit-on parfois. Et bien à Nice, cet être qui nous manque nous donne une date de retour. La culture reviendra au maximum le 15 septembre. Lors de ses vœux aux acteurs locaux de la culture, le maire de Nice, Christian Estrosi, en a profité pour mettre en place une table ronde et faire des annonces.

Ainsi, Christian Estrosi énumère des demandes au gouvernement comme celle de "rouvrir immédiatement les musées" puis la fixation de "la date et les règles sanitaires applicables aux lieux de spectacle" mais il fait aussi des annonces. Le maire de Nice prend au mot le gouvernement qui s'engage à "vacciner tous les Français d’ici le 30 août". Dans ce cas, il annonce une réouverture "de manière irrévocable" des institutions culturelles le 15 septembre. Et comme "nous vivrons peut-être d’autres couvre feu. Alors pourquoi ne pas voir un spectacle le matin ? Un opéra entre midi et deux ?" s'interroge le maire de Nice.

D'autres annonces sont sur la table: la mise en place d'un "Protocole Festival" portant sur l’organisation et l’accueil du public. La mairie s'engage aussi sur la fiscalité: le montant des subventions ne diminuera pas. Les dégrèvements de loyers et le soutien aux activités sont maintenus tant que l’épidémie dure.

La ville de Nice travaille déjà à la mise en place des festivals qui égayent nos étés. Eclairage public au 109, Nice Classic live à Cimiez, Cross Over (pour les musiques actuelles) et les Plages du Rire...