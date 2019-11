Christine Navarro

" La fille aux yeux d'or " (De Borée)

Camille Saint-Vallier, grand reporter au célèbre quotidien Les Éclairs, profite à fond de l'indépendance conquise par les femmes dans les années 60. Son talent et une bonne dose d'audace l'ont rendue célèbre, si bien qu'elle est envoyée sur les reportages les plus sensibles. Aussi est-elle furieuse lorsqu'en ce matin d'octobre 1970, son rédacteur en chef lui demande de se rendre dans un village perdu du centre de la France pour couvrir l'affaire d'une voyante assassinée. Elle ignore encore que cette enquête va la mener de surprise en surprise, et que derrière ce banal fait-divers se trame quelque chose de plus obscur…



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Christine Navarro - La Fille aux yeux d’or - De Borée - 19 € 90



Professeur de Lettres, Christine Navarro fut aussi journaliste à Saint-Étienne. Passionnée de musique elle joue du saxophone mais c’est à son activité d’auteur qu’elle se consacre totalement aujourd’hui.



La voyante de Fay-sur-Lignon - anciennement Fay-le-Froid - a été retrouvée assassinée dans le coffre d’une « Coccinelle » abandonnée au fin bout d’un chemin de traverse. Décapitée, démembrée et coupée en sept morceaux. Le genre de coup tordu qui n’intéresse habituellement que les hebdomadaires spécialisés dans les faits divers, le crime et le sang.



Or « bienvenue dans la France profonde ! Rififi chez les bouseux ! Le scoop du siècle chez les culs-terreux ! » Tous les grands journaux d’information parisiens ont diligenté un journaliste à Fay-sur-Ligon. Tous les hôtels du canton affichent complet et Camille, l’envoyée du célèbre quotidien Les Eclairs, a dû squatter la chambre du fils d’un hôtelier complaisant avant de partager celle de quelques « chers confrères » concupiscents.



Il faut dire que non seulement Camille n’est pas bégueule et que coucher dans la chambre du fils du patron de l’hôtel n’est pas un problème mais que, même si le fils était là, ce serait encore mieux, elle qui collectionne les mecs et qui prévoit d’ajouter à son tableau de chasse quelques journalistes en mission à Fay-sur-Lignon. Sans oublier le garde chasse en personne. Oui, le garde chasse tout simplement. Quand on a la passion de la collection dans la peau, un peu de diversité ne fait pas de mal.



Bref à Fay-le-Froid, Camille va mettre bien du monde sur le grill. Et comme elle est la meilleure - c’est pour ça que son rédacteur en chef l’a choisie - elle va leur montrer à tous l’étendue de son talent et rabouter superbement les fils d’une affaire particulièrement embrouillée. Une affaire où peu importe qu’une voyante ait été coupée en rondelles mais où il semblerait qu’un ministre se soit imprudemment investi - ce qui met la place Beauvau en première ligne - et où un compte en Suisse, un compte à numéro sans signature, met tout le monde en émoi. Un compte « à empreinte digitale » exactement, le genre de truc pas tellement répandu chez les habitués des marchés aux veaux de Siaugues, Saugues, Brioude ou Yssingeaux.



Jeudi 31 octobre à 18 heures et à la Librairie de Paris, enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Christine Navarro. A 17 h15, même lieu, enregistrement public d’une « Carte Blanche » avec Sylvain Quesada pour son livre « Sur le fil de l’ailleurs » Actes Graphiques.



