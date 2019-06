Les écrivains ne prennent jamais de vacances. À peine arrivée en Grèce, Sigrid s'apprête à composer l'un de ces récits à l'eau de rose dont elle a le secret. Mais, sitôt installée devant son ordinateur, la romancière se laisse distraire par son entourage, et surtout par une jeune fille à l'élégance théâtrale… Gertrude. D'où vient cette étrange aventurière ? Que lui veut-elle ? Jamais vacances n'auront autant ressemblé à un roman.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Christophe Carlier - L’eau de rose - Phébus - 18 €

Christophe Carlier, Prix du Premier roman 2012, a été finaliste du Prix Charles Exbrayat 2017. Il est le parrain de notre concours de Nouvelles – « il remarqua sur le sol un morceau de verre brisé » - organisé par la Médiathèque municipale, les Amis de la Moldavie en Rhône-Alpes et Lire à Saint-Étienne.



Sigrid est une madone des romans à l’eau de rose. Un personnage dont les écrivains qui collectionnent les prix littéraires, qui espèrent être invités chez Busnel ou qui sont les signeurs attitrés des Fêtes du Livre provinciales, ont du mal à serrer sur leur cœur en lui disant « embrassons-nous ! Folleville ».



Cuisinière trois étoiles de la romance et des contes où la bergère épouse le prince charmant, elle a coutume - quand elle se lance dans un nouveau roman - de prendre sa valise et son ordinateur et d’aller se poser dans un hôtel du bout du monde. Un mois, le temps de la gestation.



Aujourd’hui ce sera sur une île de la mer Egée. « Dans un de ces palaces endormis dans leur splendeur ancienne. » A la Villa Manolis exactement.



Depuis qu’elle est une des papesses de la littérature sentimentale, sa façon de travailler est toujours la même : elle s’installe à sa table tous les matins, se repose l’après-midi, retrouve ses personnages en début de soirée. Méthode rêvée pour vivre la vie de l’hôtel et inviter ses pensionnaires à partager ses histoires. Et à la Villa Manolis, sur sa plage, sa terrasse, dans ses jardins, ses salons ou son restaurant, la collection des gens qu’elle découvre ouvre la voie à tous les possibles.



Que ce soient deux Anglaises aux manies fureteuses qui se prennent pour Agatha Christie, ou une pharmacienne en mal d’amour qui papillonne autour d’un Autrichien myope aux allures d’archéologue. Que ce soit un vieux garçon loufoque amoureux des lépidoptères et des coléoptères à élytres, ou un plagiste basané qui déclare sa flamme à qui s’attarde sur la plage. Que ce soit une diva italienne un tantinet aventurière et aventureuse entichée de bijoux de pacotille, ou un perroquet muet comme une carpe ou bavard comme une pie c’est selon, mais c’est surtout une très jeune fille, une inconnue tout de noir vêtue et coiffée d’un chapeau à voilette qui, dès son arrivée à l’hôtel, va titiller les cœurs de tout ce beau monde.



Vendredi 14 juin à 18 heures et à la Médiathèque municipale, 22 rue Gouttebargre, enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Christophe Carlier. A 19 heures, même lieu remise des prix du Concours de Nouvelles dont il est le Parrain.