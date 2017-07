Christophe Defilhes , restaurateur de tapis

Depuis une dizaine d'années, Christophe Defilhes nettoie et restaure les tapis anciens mais aussi contemporains.

Un savoir-faire pluri-millénaire puisque le premier tapis découvert en Sibérie date du 5è siècle avant Jésus-Christ. Il est exposé aujourd'hui au musée de l'Ermitage à Saint Petersbourg.

Suite à la fermerure de la Cité des antiquaires à Villeurbanne -où il était installé depuis plusieurs années - Christophe Defilhes est joignable par internet.

Pour en savoir plus et découvrir tous les styles de tapis : http://www.reves-d-ispahan.com/content/8-tapis-lavage-et-restauration et le livre d'Alain Cohen, Les tableaux de l'Orient, édité à Lyon en 2014.