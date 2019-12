Nathalie de Broc

Bretonne de coeur, Nathalie de Broc vit à Quimper depuis une vingtaine d’années.Journaliste indépendante, elle a collaboré à RFO, France Inter et France 3 Ouest, avant d’être en 2012 animatrice d’une émission hebdomadaire « de Bric et de Broc », sur France Bleu Breizh Izel, où elle recevait les confidences des grands noms bretons, écrivains, artistes, chefs d’entreprises…En janvier 2018, une nouvelle chronique devrait voir le jour sur RCF, je vous en dirai plus dans quelques semaines.