Cicéron dans les jardins de sa Domus

Le jardin romain idéal de la République c’est un potager. La conquête de l’empire, les richesses invraisemblables venues de l’Orient, la spéculation sur les terres en Italie même, allaient causer des mutations profondes dans la société, les couches les plus influentes et les plus cultivées vont aménager des résidences ou la nature va servir de cadre aux statues, aux temples, aux hippodromes et aux fantaisies de toutes sortes.