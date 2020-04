07 04 20 Norbert Moutier, une vie pour le cinéma

Quand nous nous sommes décidés à produire une émission hommage sur Norbert Moutier on n'imaginait pas faire une aussi belle rencontre avec lui, par toutes ces voix et ces beaux souvenirs qu'on souhaite à tous les défunts. Ce soir nous vous proposons un vrai beau portrait collégial, d'une qualité d'interventions qu'on est très heureux d'avoir mis en boîte, avec pour cause de confinement un son téléphone qui grince ou qui sature un poil, mais bon...

On a appris à faire avec, en rappelant l'héritage d'un bonhomme, de sa cinéphilie et de sa passion qui est elle, en ce moment, la seule chose qu'on souhaite contagieuse. Belle écoute à tous!