" 1917 ", un film de Sam Mendes

Le film commence avec deux soldats au repos dans un pré verdoyant, il s’achève deux heures plus tard dans un lieu presque identique où un soldat épuisé peut enfin refaire ses forces. Le film 1917 projeté depuis le mercredi 15 janvier au cinéma le Pathé Place de Jacobins au Mans, nous plonge entre ces deux scènes de verdure dans l’horreur de la première guerre mondiale.



Deux soldats anglais, Shofield et Blake sont envoyés en mission pour informer en urgence un régiment que le lendemain ils ne doivent pas sortir de leurs tranchées pour attaquer les allemands car un piège impitoyable les attend. Ils ne sont pas choisis par hasard, l’un des deux militaires, Blake, est stimulé dans cette mission par la présence de son frère aîné dans cette unité qui risque le désastre. Nous suivons donc ces 2 hommes du début à la fin dans cette course contre la montre. Quelques kilomètres seulement à franchir mais le chemin est périlleux car il faut traverser les lignes ennemies. La terre est meurtrie par des années de combats sanglants, le terrain est boueux, comme martyrisé par les bombes successives et les cavités sont jonchées de cadavres d’hommes et de bêtes.



Sam Mendes qui a réalisé les deux derniers James Bond s’appuie sur le témoignage de son grand-père et construit son scénario pour nous permettre d’entrer dans ce conflit sans nous enliser dans la boue et sans nous perdre dans les méandres des tranchées.



La guerre par définition est impitoyable et nous savons malheureusement combien cette guerre fut une boucherie. Des hommes ont combattu courageusement mais à quel prix… Dans cette course nous croisons tous les types de terrains et toutes les formes de guerre de ce conflit mondial : les tranchées, les barbelés, les combats aériens, le corps à corps, les premiers blindés et des civils perdus au coeur d’une ville ravagée par les combats.



Un film dur et réaliste qui fait penser au film de Spielberg sorti en 1998 « Il faut sauver le soldat Ryan » film sur la fin de la seconde guerre mondiale où l’histoire repose aussi sur une question de fratrie.



La particularité de 1917 est la durée du film qui est presque la durée réelle de l’histoire de cette mission quasi impossible pour ces deux soldats britanniques. C’est du 24h chrono mais plus réaliste et surtout une plongée dans l’histoire. De l’émotion, du suspens, de l’horreur et surtout à la fin le spectateur ressort éreinté d’une course qu’il semble avoir réalisé lui-même avec ces héros. 1917 en 2020 au Pathé du Mans. Bon cinéma !